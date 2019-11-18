К новогодним праздникам Петербург украсят тысячи елей в вазонах

В администрации Петербурга рассказали новые подробности того, как "нарядят" город к новогодним каникулам. Помимо объявленного ранее украшения городских окраин, никогда прежде не украшавшихся к праздникам, чиновники объявили о том, что 7 тысяч елей в вазонах появятся на улицах к самому концу 2019 года.

"Срезка ели для предновогоднего оформления – это деревья порослевого происхождения, взошедшие на противопожарных полосах и в зоне ЛЭП. Эти деревья удаляют во время прочистки, их запрещается использовать в качестве саженцев", - гласит официальное сообщение.

Ожидается, что ели простоят до весны, после чего из заменят на цветы.

В городском правительстве сообщают, что локации для елок подобраны самые популярные, относящиеся к Петроградской стороне, Васильевскому острову и Центральному району. Всего называется 46 адресов.