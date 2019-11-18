Автор экспертизы песен Крида убеждена в том, что РКН вернет ей аккредитацию

Соавтор наделавшей шум экспертизы песен Егора Крида, установившей их "сатанизм", психолог Елена Шабалина выразила уверенность в том, что приостановленная Роскомнадзором профессиональная аккредитация вернется к ней в обозримом будущем.

"Это же всего на несколько месяцев. Потому что дисциплина должна быть: всё как в армии", - приводит ее слова издание "Открытые медиа".

Примечательно, что женщина никак не объясняет причину, по которой ее лишили документа на 120 дней. Между тем, судя по официальному сообщению РКН, речь может идти не только о четырех месяцах.

"По истечении указанного срока будет решаться вопрос об окончательном лишении аккредитации данных специалистов", - гласит оно.

Напомним, что Шабалиной и двум ее соавторам по экспертизе не понравились "антисемейные ценности", которых якобы придерживается популярный исполнитель, его "тотальный цинизм" и "актироссийская идеологическая ориентация". Анализ во-многом основывался на татуировках Егора Крида и его сценическом псевдониме.