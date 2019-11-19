Ройзман выбирает, от какой политической силы баллотироваться в Госдуму

Политик Евгений Ройзман, ранее заявивший о решении побороться за мандат депутата Госдумы в 2021 году, порассуждал о том, к какой политической организации целесообразнее примкнуть для выдвижения. Иллюзий быший мэр Екатеринбурга не питает: выбор у него откровенно невелик, и, кроме того на существующие ныне зарегистрированные партии из-за фигуры Ройзмана власть может оказать непреодолимое давление.

"Каждая партия ищет людей, которые способны протащить в списки 3-4 людей в ЗакСобрание. Все равно ставят на лидеров. Явлинский – человек опытный. Ну вот личному слову Явлинского я бы доверил. Личному слову Гудкова я бы доверил, потому что мне понятна его риторика. И ситуация такая, что он не может включить задний ход без убийственной потери репутации. Он это понимает точно так же", - отметил он в авторской радиопрограмме.

Проблема, по его словам, усугубляется тем, что шансы на то, что партии Дмитрия Гудкова и Алексея Навального зарегистрируют, близки к нулю. В связи с этим политик продолжает рассматривать вариант самовыдвижения, который он изначально счел предпочтительным.

По словам Ройзмана, власть уже начала готовиться к думским выборам, которые для нее исключительно важны. Важность эта объясняется необходимостью изменения конституции, что возможно только при максимально лояльном составе парламента.

Неслучайным ему также представляется также движение Захара Прилепина "За правду", которое, согласно его прогнозу, будет "раскручиваться" с помощью Кремля и концентрировать вокруг себя людей ультраправых взглядов.