Роспотребнадзор опроверг слухи об экологической катастрофе в Карелии

После появления в ноябре тревожной информации о сильном загрязнении воздуха в карельском городе Сегежа выездную проверку провели сотрудники Роспотребнадзора. Экспертиза показала, что оснований для панических настроений не имеется.

"Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже Роспотребнадзором не обнаружено. Не выявила такого превышения и служба экологического контроля АО "Сегежский ЦБК". Предприятие работает в плановом режиме, аварийных и экстренных происшествий не фиксировалось", - говорится в официальном сообщении.

При этом чиновники добавляют, что мор птиц в черте города действительно был зафиксирован, но этот факт никто не пытался скрыть. В ближайшие дни специалисты проведут ветеринарную экспертизу погибшей птицы, и, кроме того, окончательные результаты своей проверки обнародует карельский Росприроднадзор.