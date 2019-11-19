Прокуратура продлила срок принятия решения по делу псковской журналистки Прокопьевой

Прокуратура Псковской области продлила срок принятия решения по уголовному делу местной журналистки Светланы Прокопьевой с 10 суток до 30, уведомил "МБХ медиа" старший помощник прокурора Юрий Зайцев.

На данном этапе расследования прокуратура обязана либо утвердить обвинительное заключение и передать дело суду, либо вернуть его на доследование. Как уточнил Зайцев, срок продлевается в соответствии со статьей 221 УПК.

Ранее сама Прокопьева известила, что, как ей кажется, действия прокуратуры более похожи на сознательное затягивание процесса.

"[Хотят] опять максимально остудить внимание общества, чтобы потом потихоньку передать дело в суд, когда никто уже не ждет. И, дескать, общий хохот над этими десятью томами будет не такой громогласный. Иллюзия конечно — никуда общественное внимание не денется, но попытка не пытка", - поделилась журналистка.

Ранее, напомним, был опубликован материал, посвященный проведенным по делу Прокопьевой экспертизам, заказанным Роскомнадзором. Так, признаком оправдания терроризма в ее тексте про теракт в здании ФСБ в Архангельске лингвисты и психологи назвали указание на несоблюдение "прав и свобод граждан" в России, сравнение взорвавшего себя подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.

Женщина стала объектом уголовного преследования после того, как рассказала в эфире псковского "Эха Москвы" о своем отношении к теракту. Позднее "Псковская лента новостей" опубликовала аналогичную статью журналистки. Обоим СМИ вынесли предупреждения и потребовали удалить материалы.

20 сентября журналистка приобрела статус обвиняемой. В российских судах ей грозит до семи лет лишения свободы.