Чиновников обязали убрать свалку на правом берегу Невы Представители администрации Невского района должны будут ликвидировать мусорные завалы на выезде из города, в непосредственной близости от грузовой железнодорожной станции Нева. Таким образом, суд полностью удовлетворил требование прокуратуры. На исполнение решения государственным служащим отвели почти год - 290 дней. Первоначально общественное внимание к свалке по адресу Народная улица, 102 корпус 5 привлекли экологи из общественной организации "Зеленый фронт". Площадь складирования строительных отходов они оценили в 0,25 га. Высота завалов достигает трех метров. В середине октября активисты сетовали, что к тому моменту уже долгое время не могли добиться реакции чиновников на их жалобы. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен