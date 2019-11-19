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17:59

Закон о гражданах-иноагентах прошел второе чтение в Госдуме

фото ЗакС политика Закон о гражданах-иноагентах прошел второе чтение в Госдуме

Законопроект, согласно которому физических лиц в России предлагается включать в списки иностранных агентов, встретил почти единогласную поддержку депутатов во время второго чтения в Государственной думе: из 338 голосовавших воздержался только один парламентарий, передает "Интерфакс". Для того, чтобы войти в этот "черный список", достаточно распространения через социальные сети контента, производимого СМИ, тоже признанных иностранными агентами. Автор поправок в существующее законодательство - сенатор Андрей Климов.

Инициативу у себя в Facebook попытался простыми словами растолковать политик Дмитрий Гудков, в прошлом созыве работавший в Думе. В его представлении она крайне вредна и опасна для общества.

"В стране появляются люди-изгои. Перестать быть таким человеком будет невозможно, как невозможно для НКО перестать быть иноагентом: механизм выхода из «иноагентов» отсутствует как класс. Этих людей-изгоев власть будет выбирать произвольно, потому что придумать (подделать) лайк ничего не стоит, а для нужного человека он всегда найдется", - заметил Гудков.

Сообщается, что окончательное третье чтение законопроект может пройти уже до конца нынешней недели.

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20:14   makskimkovalsk   makskimkovalskaya1997545zdfs@mail.ru
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ----- https://shorturl.ca/zrenie

18:04    
Этот закон крайне нужен в деле обеспечения государственной безопасности России! Вон США в 10(!!!!!!!!!!!!!) раз увеличивают численность своих войск в Польше,к примеру...Враг хитёр, коварен и кровожаден!

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