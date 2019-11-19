В качестве обоснования суммы иска к оппозиционерам Росгвардия предоставила чистые листы

Начальник юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади опубликовал сканированное изображение документов, которые Росгвардия представила как обоснование суммы 5 млн рублей, которую силовики хотят взыскать с организаторов летних протестов в Москве. В полученной ФБК стопке документов виднеются, в том числе, абсолютно пустые листы бумаги.

Помимо них, имеется "голословная справка" - указание сумм, которые бойцы Росгвардии получили за свою на несанкционированных митингах в июле и августе.

"Суммы были бюджетом предусмотрены именно на содержание правоохранительных органов, а не взялись из каких-то других источников. Непонятно тогда, что прокуратура хочет ещё от граждан?", - приводят комментарий адвоката Владимира Воронина, работающего с ФБК, "Открытые медиа".

Многомиллионный иск, о котором идет речь, подал к лидерам протеста прокурор Москвы Денис Попов, впоследствии ставший героем очередного расследования в исполнении организации Алексея Навального. Ближайшее судебное заседание по причине появления новых материалов в деле отложили.