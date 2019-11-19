Фигурантку дела об оправдании терроризма стали преследовать также по "наркотической" статье

Жительница Медвежьегорска Екатерина Муранова, которую государство преследует за комментарии в социальных сетях, рассказала журналистам "МБХ Медиа" о том, что ей подбросили наркотики и теперь собираются судить еще и по статье 228.1 УК.

Согласно версии жительницы Карелии, в ноябре пакет с запрещенными веществами ей подложил в сумку неблизкий старый знакомый, перед этим со странной настойчивостью добивавшийся встречи. Вскоре, в тот же день, она оказалась в руках у правоохранителей, обыскавших ее вещи.

В свою очередь, первое дело против 28-летней женщины возбуждено по статье об оправдании терроризма. Как и в случае с псковской журналисткой Светланой Прокопьевой, Муранова затронула тему смертника, подорвавшего себя у дверей Архангельского ФСБ год назад.

По наркотической статье она проходит как подозреваемая, по террористической - как обвиняемая, в связи с чем у нее заблокированы банковские счета. Ситуацию осложняет наличие маленького ребенка, которого Муранова воспитывает одна.

Юристы из "Правозащиты Открытки" уже заявили о том, что будут защищать молодую женщину.