Волков: Если ФБК выживет, в Госдуму не пройдет ни один единоросс-одномандатник

Политик Леонид Волков подытожил результаты "умного голосования", которое он координировал в 2019 году, и о перспективах этой электоральной тактики на последующих выборах федерального уровня. У одного из главных "навальнистов" сложилось мнение, что власть пока не знает, что противопоставить этому виду протестного поведения избирателей, и не факт, что что-то придумает: кроме силового варианта решения проблемы и постоянных атак на ФБК пока ни один не прослеживается.

"Если они нас не уничтожат (а если вы нас будете поддерживать, то они нас не уничтожат), то в 2021 году в Государственную Думу не будет избран ни один единоросс по одномандатному округу. По крайней мере, лично я вот так формулирую задачу-максимум, и считаю ее отнюдь не шапкозакидательской, а, напротив, совершенно реалистичной", - пишет Волков на персональном сайте.

Свое видение политик подкрепляет арифметическими выкладками: в регионах голосование за кандидата не от власти по совету ФБК добавило такому кандидату в среднем от 10 до 15 процентов голосов, а в Москве - и того больше. Волков добавляет, что в цифровом выражении успех вполне реально утроить, и тогда точно Россия и ее органы власти будут выглядеть иначе.