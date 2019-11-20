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16:19

Петербургского пенсионера задержали по статье об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Петербургского пенсионера задержали по статье об оправдании терроризма

Комментарии к прошлогоднему самоподрыву Михаила Жлобицкого у стен архангельского ФСБ привел к возбуждению еще одного дела об оправдании терроризма, сообщил "Интерфакс". На сей раз преследование коснулось 68-летнего петербуржца, прокомментировавшего личность и действия исполнителя теракта в сети "ВКонтакте" вскоре после его совершения. Через несколько дней после возбуждения уголовного дела его задержали сотрудники центра "Э".

Наиболее известный случай предполагаемого оправдания архангельского происшествия - преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Также накануне ЗАКС.Ру писал о 28-летней жительнице Медвежьегорска Екатерине Мурановой., которой не только инкриминируют оправдание того же самого злодеяния, но и возбудили против нее дело по "наркотической" статье.

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17:36    
власть бздит волнений и даже любых критических высказываний в ее адрес и под гр[цензура]ку чещет неодобрительные высказывания в адрес путинских силовиков подводя их - "под оправдание терроризма"... путин сталина решил переплюнуть по репрессиям... скоро и о "бизнесе" его дочурок, зятьков и женушки, люськи путиной - микрофинансовых грабительских займах не посмеешь рот раскрыть... повяжут...

17:30    
Вместо того, чтобы сажать казнокрадов, насильников,  убийц и террористов, что является делом весьма опасным, наши доблестные власти начали бороться с инакомыслием и развернули "охоту на ведьм" в интернете. Зачем возрождать промышленность и поднимать уровень жизни граждан, когда каждого недовольного можно просто упечь по статье.

17:18    
Даже тролльчатина заминжевалась. Боятся даже пикнуть на такую тему - а вдруг сцапают и будут гальванизировать яйца!

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