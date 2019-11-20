Заявку на реконструкцию СКК "Петербургский" подала только одна компания

Компания ООО «СКА-Арена» оказалась единственной, кто подал заявку на участие в конкурсе на право заключить концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации СКК «Петербургский», сообщили в Смольном.

Согласно законодательству, комитет по инвестициям оценит заявку и, если она соответствует требованиям конкурсной документации, запросит предложение компании о заключении концессионного соглашения и подготовит соответствующее постановление.

По словам главы комитета Романа Голованова, проект реконструкции СКК «Петербургский» будет реализован по схеме государственно-частного партнерства. Срок создания объекта – 1 мая 2023 года. Планируется, что из городского бюджета потратят не более 10 млрд рублей.

Проект предполагает создание спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной вместимостью более 20 тысяч зрителей на главной арене. Рядом планируется создать парк отдыха с игровым комплексом для массовых мероприятий и занятий различными видами спорта на открытом воздухе.

В середине сентября на площадке группы «Газпромбанка» появился тендер на снос СКК «Петербургский». В ней допускалось изменение параметров высоты, количества этажей, площади, объема здания, инвестору давалось право надстроить, перестроить, расширить «Петербургский», демонтировать и заменить несущие конструкции. Позже конкурс был отменен.