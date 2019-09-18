"Стройтрансгаз" разместил тендер на снос СКК "Петербургский"

На электронной торговой площадке группы "Газпромбанка" появился лот на снос СКК "Петербургский". Тендер опубликовало АО "Стройтрансгаз".

Стоимость контракта не названа. Согласно техническому заданию, подрядчик обязан будет демонтировать крышу здания, снести несущие конструкции, разобрать трибуны и все инженерные коммуникации.

Заявки принимаются до 26 сентября. Победителя выберут 26 ноября.

Напомним, что зданию СКК грозит снос: на его месте может появиться многоэтажный жилой комплекс. В случае реализации этого проекта пострадают также зеленые насаждения на участке между проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина. Пока ситуация представляется градозащитникам туманной: точно не определено, идет ли речь о сносе или всего лишь о реконструкции, о которой, в частности, в июне упоминал вице-губернатор Эдуард Батанов.

Подробнее о протесте и опасениях защитников сквера у СКК читайте в материале ЗАКС.Ру.