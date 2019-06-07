Конкурс на реконструкцию СКК "Петербургский" объявят до конца июня

Конкурс на реконструкцию СКК «Петербургский» будет объявлен до конца июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора Эдуарда Батанова.

«До конца июня объявим конкурс по реконструкции СКК с капитальным грантом 10 млрд рублей», - сказал Батанов, добавив, что общая стоимость проекта «вряд ли будет меньше 20 млрд рублей».

Будет ли это реконструкция комплекса или строительство нового со сносом нынешнего, пока не определено, сообщил вице-губернатор. Он подчеркнул, что в проекте реконструкции строительство жилья не предполагается.

Ранее обсуждалась идея сноса СКК ради строительства новой ледовой арены для ХК СКА. Автор проекта Андрей Литвинов заявлял, что новая арена будет рассчитана на 21,5 тысяч зрителей и что она станет лучшей в мире. Протестуя против проекта, в декабре 2018 года свой пост покинул директор СКК Николай Скляренко.

Градозащитников беспокоит проект строительства жилья, которое ХК СКА планирует возвести рядом с новой ареной, застроив сквер у СКК. Подробнее об опасениях защитников сквера – в материале ЗАКС.Ру.

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