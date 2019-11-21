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14:27

Член УИК в Парголово подала иск к Горизбиркому

фото ЗакС политика Член УИК в Парголово подала иск к Горизбиркому

Член участковой избирательной комиссии №294 от «Яблока» Наталия Телишевская подала в суд на Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Представитель УИК требует признать недейстивительными четыре пункта в решении ГИКа о порядке выдачи видеозаписей с избирательных участков. 

Как сообщила Телишевская в разговоре с ЗАКС.Ру, она три раза запрашивала видеозаписи со своего участка и три раза получала отказ. Видео ей необходимо как доказательство ее позиции в суде, пояснила член УИК.

В день выборов 8 сентября УИК подала к ней иск о том, что Телишевская нарушала избирательные права граждан. Выборгский районный суд встал на сторону УИК и отстранил представителя «Яблока» от работы в комиссии. Она все обвинения отрицает и подала апелляцию на решение районного суда в городской.

- Подтвердить мои слова в суде могла бы только видеозапись, которая снимала в помещении для голосования. На ней будет видно, что я не фотографировала избирателей в кабинках и что я не осуществляла фотосъемку списков избирателей, в чем меня конкретно обвиняют, - пояснила Телишевская. 

Она добавила, что Горизбирком при отказе ссылается на пункты 6.5-6.8 порядка ведения видеонаблюдения, трансляции изображения и  хранения соответствующих видеозаписей. Также ГИК ссылался на неполные данные в заявлении на получение видео, сообщила член УИК. 

- В последнем заявлении я дописала всё, что можно было, я приложила копию своего иска, копию своей апелляционной жалобы, показала, что я действительно являюсь членом участковой избирательной комиссии – всё возможное я приложила. Мне отказали в связи с тем, что у меня дело в суде: «Вот запрашивайте через суд». Запрашивать через суд проблематично. Мне суд скажет: «У вас было столько времени, что же вы сами не запросили», - считает Телишевская.

Она уточнила, что в пунктах 6.5-6.8 не указаны основания для отказа в предоставлении видео. Там перечислены обязанности комиссии и заявителя для предоставления и получения видео, пояснила член УИК.

- Там написано только, что должна сделать комиссия для того, чтобы мне эту запись выдать, что должна сделать я, чтобы получить эту запись, и что должна сделать комиссия, которая от меня такое заявление получила. Получается, что ссылаясь на эти пункты, которые даже право комиссии на отказ в предоставлении не содержат, - сказала Телишевская.

Горизбирком принял порядок работы с видеонаблюдением в августе 2019 года. В октябре ГИК принял поправки в документ. Согласно изменениям, если физическое лицо обратилось в суд по проведению выборов, и человек вместе с судом одновременно подали заявление на получение видео, то запись предоставят только суду.

София Саттарова

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