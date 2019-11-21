Подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного арестовали на два месяца

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал военнослужащего Южного военного округа на два месяца по подозрению в госизмене, передает «Интерфакс».

По словам источника, речь о Руслане Артыкове, служившем в городе Аксай. Это же имя накануне назвали «Открытые медиа». По словам источника, Артыков – старший летейнант, служивший по контракту.

Военнослужащий был задержан накануне. Его подозревают в сборе военных данных по заданию разведки Украины.

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