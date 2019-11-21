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18:49

Бороться с сосульками в Приморском районе будут при помощи автовышки

фото ЗакС политика Бороться с сосульками в Приморском районе будут при помощи автовышки

Жилкомсервис №2 Приморского района приобрел в собственность автовышку, с помощью которой планирует бороться с каверзами грядущей зимы, уведомляет пресс-служба районной администрации.

Спецтехника способна подниматься на высоту 22 метра. На обслуживаемой жилкомсервисом территории имеется много малоэтажных домов, на балконах которых часто зимой образуются огромные сосульки. Сбивать льдины с крыш бывает травмоопасно, поэтому в ЖКС уверены, что деньги были потрачены не напрасно. Как отметил глава Приморского района Николай Цед, раньше для того, чтобы сбить снежные наросты, нужно было попадать в квартиры или вызывать альпинистов, теперь же сотрудники управляющей компании смогут сбивать сосульки своими силами.

Ранее, напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов известил, что до конца ноября в город приедут 200 новых снегоуборочных машин.


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18:56    
а чо не МОТВОЙ СОСУЛИ

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