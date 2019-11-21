Суд зарегистрировал иск сотрудников ФБК к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией к президенту Владимиру Путину, к производству он пока не принят, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции по этому иску. О возможности Путина присутствовать в суде он сказал, что этот вопрос будут решать юристы, если иск примут к рассмотрению.

Сотрудники ФБК подали иск к Путину на фоне преследования организации после митингов в июле-августе в Москве. Они требуют признать незаконным бездействие президента как гаранта Конституции и считают иски к ним и признание организции иноагентом реакцией на расследования о коррупции чиновников.