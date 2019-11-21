18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:44

Фонд борьбы с коррупцией подал в суд на Путина

фото ЗакС политика Фонд борьбы с коррупцией подал в суд на Путина

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подали в Тверской суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину, сообщил политик Алексей Навальный на своем сайте. Среди истцов, кроме Навального, – сотрудники фонда Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь, Кира Ярмыш и другие.

 

Иск подан на фоне давления, с которым ФБК сталкивается в последние месяцы: миллионные иски разных компаний и структур из-за акций протеста в июле-августе, уголовное дело об отмывании денег, признание организации иностранным агентом и обыски в штабах Навального по всей России. По мнению ФБК, это - реакция на их расследования о коррупции и хорошие результаты оппозиционеров на выборах в Москве впротивовес «Единой России».

ФБК требует признать незаконным бездействие Путина как гаранта Конституции. По словам Навального, он не реагирует и не принимает мер по прекращению «грубых и систематических» нарушений конституционных прав сотрудников фонда. Также истцы считают Путина причастным к организации преследования и просят признать его действия незаконными.

«Мы отказываемся признать, что у нас в нашей стране прав меньше, чем у лапшичной, иски которой на тему "люди съели бы больше лапши, если бы не Навальный и Соболь" принимаются и удовлетворяются, а наши жалобы на сотни незаконных конфискаций, обысков, арестов счетов и т.д. игнорируются», - заявил Навальный.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:49    
Независимо от результата всем будет полезен опыт написания заявления и участие в судебных процессах. Пора повышать юридическую грамотность населения, а попутно и самоуважение.

13:00    
Гражданам Российской Федерации давно пора подать ИСК К ПУТИНУ. Нужно начать это движение по стране. Этот иск, например, могли бы подать все жители России, которых он обобрал на сумму пяти лет их законной, ранее заработанной, пенсии.

12:29    
Давно пора дать юридическую оценку путинскому произволу и беззаконию.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
15:33 Подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного арестовали на два месяца

15:01 Госдума одобрила миллионные штрафы за повторный отказ передавать ФСБ ключи шифрования   1

14:51 Петрозаводская чиновница лишится должности из-за чрезмерно эмоциональной заметки про мусор   1

14:31 Госдума запретила продажу смартфонов без российского ПО

14:27 Член УИК в Парголово подала иск к Горизбиркому

14:25 Госдума разрешила признавать людей "иностранными агентами"   4

14:19 Муниципал: Администрацию МО № 72 возглавила экс-кандидатка от Партии Роста

14:06 Суд в Австрии разрешил выдать РФ обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника Минкульта

13:58 Путина попросят оценить слова Минюста о "преувеличенной" проблеме домашнего насилия в РФ   2

13:30 В Петербурге откроется фотовыставка в честь тренера Путина Анатолия Рахлина   2

13:24 Госдума приняла закон о бюджете России на 2020 год

13:05 Безымянный сквер на улице Зенитчиков назвали Комсомольским   4

13:03 ЛГБТ-активисты обратились в суд из-за бездействия ФСБ по делу "Пилы"   2

12:41 ФСБ сообщила о сохранности сантехники на возвращенных Украине кораблях

12:30 В Москве в четвертый раз за полтора месяца задержали сотрудника ФБК Шаведдинова   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru