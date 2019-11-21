Строившийся с 2013 года ЖК «Ижора Парк» ввели в эксплуатацию

В Петербурге выдали разрешение на ввод в эксплуатацию последней, четвертой очереди жилого комплекса «Ижора Парк», сообщили в комитете по строительству.

Восемнадцатиэтажный дом на 657 квартир группа компаний Normann начала строить в поселке Металлострой в 2013 году. Изначально его планировала возвести за три года. В 2015 году начались срывы срока сдачи.

В апреле 2019 года по инициативе комитета по строительству объект передали компании «СпецПроект», аффилированной с холдингом E3 Group.

Ранее дольщики ЖК «Ижора Парк» провели несколько протестных акций, желая привлечь внимание общественности и властей к проблеме. В частности, в ноябре 2018 года они заселялись в свои недостроенные квартиры, а в июне объявляли голодовку.

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