Меладзе споет для петербургских энергетиков за 8 млн рублей

Ведущие компании энергетической отрасли Петербурга отметят свой профессиональный праздник в «Ледовом дворце» 20 декабря. Концерт с участием Валерия Меладзе, Анжелики Варум, Татьяны Булановой и других звезд эстрады обойдется в 36,7 млн рублей.

Гонорары звезд из этой суммы составят 17,9 млн рублей. Согласно смете концерта, опубликованной на сайте госзакупок, хиты в исполнении Валерия Меладзе обойдутся энергетикам в 8 млн рублей, что дороже прошлогоднего выступления Филиппа Киркорова. Исполнителю хита «Цвет настроения синий» в 2018 году досталось лишь 7 миллионов.

Меладзе уже поздравлял энергетиков в «Ледовом дворце» в 2016 году. Тогда его гонорар был гораздо скромнее - 3 млн рублей.

В 2019 году такую сумму за свое выступление получит Анжелика Варум. Группе «Браво» достанутся 2,5 млн рублей. Еще 1,5 млн рублей выделены для группы «Уматурман», а 1,4 млн рублей уйдут к исполнительницам песни «Мама Люба» из группы «Серебро». Меньше миллиона рублей за свои выступления на «Дне энергетиков» получат только Варвара Визбор (850 тысяч рублей), Игорь Корнелюк (350 тысяч) и Татьяна Буланова (330 тысяч).

Отдельно, согласно смете, оплачиваются жд- и авиабилеты для артистов (1,2 млн рублей), гостиничные номера (400 тысяч) и еда в гримерках (200 тысяч).

Праздничный фуршет в ложах оценивается в 2 млн рублей. В прошлом году он стоит дороже – 2,7 млн рублей.

Площадку для корпоративного праздника «Ледовый дворец» предоставит за 1,3 млн рублей.

Концерт будет проведен за счет средств долевого финансирования. На выступление звезд шоу-бизнеса «скинутся» 20 компаний. Среди них «Ленэнерго», «Ленсвет», «Водоканал», «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербурга» и др. Наиболее значительный вклад сделает «Ленэнерго» - 10,2 млн рублей.