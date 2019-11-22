Аспирант МГУ Азат Мифтахов написал в СИЗО научную работу

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, который находится в СИЗО с февраля, написал научную работу, на это обратило внимание «МБХ медиа».

Работа называется «О барицентрах вероятностных мер». Она написана в соавторстве с математиком Сергеем Березиным. Восьмистраничный документ опубликован в электронном архиве научных статей arXiv.org.

Мифтахов арестован по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в акции у офиса «Единой России» в Москве в 2018 году. Тогда активисты активисты разбили ночью окно и кинули внутрь дымовую шашку. Среди других фигурантов дела – Андрей Ейкин, Елена Горбань и Алексей Кобаидзе. Последний покинул Россию.

Расследование приостановили в сентябре того же года, однако в 2019 году возобновили после задержания Мифтахова. Сначала студента подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого он стал обвиняемым по другому делу, причем единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.

Еще один задержанный по делу об оружии, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках и на его теле остались соответствующие следы.