МВД объяснило ошибкой пустые листы бумаги в качестве доказательств вины оппозиционеров

Управление МВД по Москве назвало «технической ошибкой» пустые листы, которые представители ведомства просили приобщить в качестве доказательств по иску к оппозиционерам из-за акции 3 августа, передает «МБХ медиа».

Об этом заявил адвокат Александр Помазуев на предварительном заседании Симоновского суда Москвы. По его словам, полицейские объяснили 21 пустой лист «ошибкой при ксерокопировании». «То есть, никто не проверяет материалы перед заседанием», - подчеркнул адвокат.

Пустые листы в качестве доказательств обнаружились на заседании 8 ноября. К иску на 6 млн рублей полицейские просили приобщить 21 пустой лист бумаги, а по иску на 4,2 млн рублей из-за акции 27 июля – несколько полностью черных листов.

Изначально полиция требовала 18 млн рублей от ряда оппозиционеров из-за митингов в центре Москвы в качестве возмещения за свою работу на этих акциях. Затем требования были снижены до 9,7 млн, а после – уточнены до 10,2 млн рублей.