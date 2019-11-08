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12:10

МВД Москвы попыталось доказать вину оппозиционеров пустыми листами бумаги

фото ЗакС политика МВД Москвы попыталось доказать вину оппозиционеров пустыми листами бумаги

Управление МВД по Москве на заседании в Симоновском суде попросило приобщить 21 пустой лист бумаги в качестве доказательств по иску к оппозиционерам из-за акции протеста в центре столицы 3 августа, передает «МБХ медиа». 

Пустые листы бумаги, по версии МВД, касаются их претензий к оппозиции на 6 млн рублей. Ко второму своему иску, на 4,2 млн рублей из-за акции 27 июля, полицейские попросили приобщить несколько полностью черных листов бумаги. 

Адвокаты выступили против приобщения таких материалов к делу. Суд пока не стал удовлетворять требование полиции, дав время МВД ответить на возражения представителей ответчиков.

Изначально полиция требовала 18 млн рублей от ряда оппозиционеров из-за митингов в центре Москвы, в качестве возмещения за свою работу на этих акциях. Затем требования были снижены до 9,7 млн, а после – уточнены до 10,2 млн рублей. 

Из-за акций протеста деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Иски подавали ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения», таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен, прокурор столицы. 

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13:15    
Делать выводы только по данным в изложении редакции ЗАКС очень опрометчиво. Проплаченная тенденциозность в изложении материала, специфичный подбор источников и авторов вызывает у незакомплексованных читателей недоверие. Можно недописав часть фактов, переставив фразы или просто слукавив  исказить истину до неузнаваемости. Редакция хорошо владеет этим. Ознакомившись потом с реальными фактами и первоисточниками, удивляешься - как же так можно ? Но поезд ушёл, и многие потом, не зная истину, повторяют и верят фальшивке. Дело сделано!

13:09    
12.52.
Вы забыли написать, что в Лондоне никого за это веселье не арестовывали.

12:59    
Для этого тратятся из народного бюджета огромные деньги на содержание МВД???
Конечно, это неисполнимо, но мечтаю, чтобы суд  взыскал заявленные МВД суммы по искам с того же МВД за трату денег бюджета на ПУСТУЮ работу.

12:53    
Н у нас ДЕМОКРАТИЯ!
В Лондоне народ вышел в смешных масках на политиков  случаю 400-летия поджога Парламента. Это праздник и имеет мудреное название. Публично сжигали чучело ДЕЙСТВУЮЩЕГО премьер-министра  Бори.
А у нас????

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