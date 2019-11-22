Кац извинился за депутата – "борца" с "Ночлежкой"

Руководитель муниципальной кампании партии «Яблоко» Максим Кац в своем Twitter принес извинения из-за ситуации с требованиями депутата округа Беговой в Москве Зои Андриановой проверить петербургскую организацию «Ночлежка».

Кац извинился перед москвичами за то, что «Яблоко» в 2017 году помогло Андриановой стать депутатом. «К сожалению, в 2017 [году] недостаточно тщательно проверяли», – пояснил политик.

Накануне Андрианова опубликовала обращение к президенту Владимиру Путину из-за планов «Ночлежки» открыть приют для бездомных в округе Беговой. Она утверждала, что бездомные приведут в «антисанитарное состояние» детские площадки и подъезды домов. Также депутат потребовала проверить «Ночлежку» на статус иноагента и упрекнула организацию в создании «избирательных участков для голосования» граждан без регистрации «на выборах федерального уровня» в Петербурге и других регионах.