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11:55

Макаров остался в генсовете ЕР, а депутатов Тугова и Романова - исключили

фото ЗакС политика Макаров остался в генсовете ЕР, а депутатов Тугова и Романова - исключили

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров сохранил свой пост в президиуме генерального совета "Единой России": данное решение было принято накануне, 23 ноября, на ежегодном, XIX съезде партии.

Кроме него в генсовет ЕР переизбрали главу комитета Совфеда по экономической политике и представителя ЗакСа Андрея Кутепова.

Не столь завидная участь постигла депутата Заксобрания Дмитрия Тугова и думского парламентария Михаила Романова - их из генсовета правящей партии исключили.

Добавим, накануне на съезде ЕР выступил и Владимир Путин, который рассказал единороссам, как правильно работать, и Дмитрий Медведев, вновь посетовавший на нежелание нынешних губернаторов регионов баллотироваться в статусе единороссов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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