"Гудбай, в Америку": На митинге против закона о домашнем насилии Оксану Пушкину отправили в полёт

Граждане, пришедшие высказаться против принятия корректировок в закон о домашнем насилии, решили запустить портрет одного из соавторов инициативы, депутата Госдумы Оксаны Пушкиной в свободный полет: фото с лицом парламентария, приклепленное к воздушным шарам, улетело загрязнять экологию Петербурга.

"Гудбай, в Америку", - такими словами сопроводил действо один из заявителей митинга Николай Стариков.

США были упомянуты выступавшими исключительно из-за того, что Пушкина получала там образование. Очевидно, из-за недостатка аргументов в контексте обсуждения заявленной темы и было затронуто это обстоятельство.

На митинг против принятия поправок в закон о домашнем насилии пришли около 150 человек.

В текущей версии закона о домашнем насилии предлагается запретить преследователю приближаться к пострадавшему или обязать его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред. Также в нем будет прописано понятие "преследование" и запрет для общественных организаций на обращение в силовые структуры без желания потерпевшего.

На данный момент побои в семье в РФ декриминализированы.