18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:15

Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Вербицкой

фото ЗакС политика Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Вербицкой

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близком Людмилы Вербицкой и коллективу СПбГУ в связи с ее кончиной, сообщили в Кремле.

Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Поэтому это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», – приводит его слова РИА «Новости».

Людмилы Вербицкой не стало 24 ноября в возрасте 83 лет. Она была ректором СПбГУ с 1994 года, а в 2008-м стала президентом вуза. Свои соболезнования выразили губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:51    
НАДОТЬ и трехдневный траур объявить

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:59 Глава Пскова вступила в должность

14:51 Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище   1

14:36 В РПЦ выступили против борьбы с домашним насилием в России по опыту западных стран   1

14:35 БФК одобрил проект бюджета Петербурга в окончательной редакции

14:24 Максима Шевченко удивило выступление перед единороссами "живущего на Марсе" Путина   1

14:10 Муниципал: КСП нашла сотни нарушений на 39 млн рублей в бюджетных тратах МО "Купчино"

13:25 В Петербурге будут бойкотировать метро из-за роста стоимости проезда   2

13:15 Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Вербицкой   1

12:59 В шахте в Коми горела нефть, есть пострадавшие

12:52 СМИ: Задержавший Ивана Голунова полицейский стал главой охраны в "Красном и белом"   2

12:34 МВД предоставило нечитаемые листы взамен пустых по иску к оппозиционерам   1

12:31 "Открытая Россия" поддержит политических заключенных аукционом   5

12:11 Вишневский просит Беглова и "Росатом" не допустить ввоза урановых "хвостов" в Петербург

11:59 Лимонов обозначил "самый главный косяк" Путина   7

11:34 Пензенские фигуранты дела "Сети"* прекратили голодовку   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru