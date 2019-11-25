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14:36

В РПЦ выступили против борьбы с домашним насилием в России по опыту западных стран

фото ЗакС политика В РПЦ выступили против борьбы с домашним насилием в России по опыту западных стран

Русская православная церковь поддержала участников акции в защиту традиционной семьи, прошедшей в Москве против законопроекта о домашнем насилии, передает «Интерфакс».

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ считает проведение этого митинга «очень важным сигналом, который нельзя игнорировать». По его словам, православная общественность признает существование семейно-бытового насилия и понимает, что оно угрожает благополучию семьи.

«Но те рецепты, которые предлагают в обсуждаемом законопроекте, вызывают очень много сомнений», – заявил представитель РПЦ.

По мнению Кипшидзе, для разработки российского законопроекта использован западный опыт борьбы с домашним насилием, и «вызывает очень большие вопросы», насколько этот опыт эффективен.

«Мы знаем, что в западном общественно-политическом и правовом контексте семья подвергается очень серьезному переосмыслению, и то, что мы имеем на выходе, вовсе не соответствует поставленной российским руководством цели укрепления традиционной семьи», – убежден представитель РПЦ.

Русская церковь исходит из того, что для решения проблемы насилия в семье нужно «широкое общественное обсуждение, учет ценностей традиционной российской семьи», а не «тех конструктов, касающихся понятия института семьи, которые, к сожалению, созданы в некоторых западных государствах и используются против дальнейшей ликвидации института традиционной семьи».

24 ноября прошел митинг против законопроекта о домашнем насилии и в Петербурге. Выступавшие на нем заявили, что основной инициатор законопроекта, депутат «Единой России» Оксана Пушкина действует под влиянием западных ценностей и в интересах феминистских организаций и гомосексуалов, а инициатива в случае принятия разрушит традиционную семью и заставит россиян взяться за оружие.

Работа над законопроектом еще ведется. В нем предлагается запретить преследователю приближаться к пострадавшему или обязать его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред. Также в нем будет прописано понятие «преследование» и запрет для общественных организаций на обращение в силовые структуры без желания потерпевшего.

Пока домашнее насилие в России декриминализовано с 2017 года по предложению сенатора Елены Мизулиной. Сейчас побои в отношении близких родственников на первый раз караются административными штрафами в 5-30 тысяч рублей или арестом на 10-15 суток.

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14:54    
Как все садисты всполошились! Боятся, что ограничат их "домашние игры".

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