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18:35

Защитнику Шиеса хотят заменить обязательные работы на реальный срок

фото ЗакС политика Защитнику Шиеса хотят заменить обязательные работы на реальный срок

Экоактивист из Архангельской области Андрей Боровиков, которому по так называемой "дадинской" статье присудили 400 часов обязательных работ, на судебном заседании, посвященного своей апелляции, столкнулся с тем, что прокуратура попросила ужесточить уже данное ему наказание.

Государственное обвинение попросило для него заменить работы на три года реального заключения, сообщает местный портал 29.ru.

Саму жалобу активиста суд отклонил. В свою очередь, апелляцию прокуратуры с требованием ужесточить наказание будут рассматривать 29 ноября.

"Конституция дает мне право выходить на митинг, когда я хочу, без угроз насилия и оружия, что я и делал. Свидетели не видели никакой опасности, а многие меня даже не видели", - приводятся слова Боровикова.

Его преследуют за неоднократное посещение несанкционированных акций протеста: он активно выступает против строительства на станции Шиес мусорного полигона.

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19:37    
Свободу защитникам Шиеса! Московский мусор в московский Кремль!

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