Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали на два месяца

Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Под арестом Голосная останется до 20 января. Адвокат Илья Брык сообщил, что его подзащитная не признает свою вину.

Голосную задержали 21 ноября. Следствие вменяет ей три эпизода злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, по ее указанию не проводились мероприятия, которые требуются по регламенту, и это привело к тому, что ООО «Альфа-групп» не заплатила налоги в 58 млн рублей.

По делу Голосной также проходят врио главы управления Росоалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. Голосная после задержания написала заявление об увольнении.