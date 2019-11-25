Видео с пересчета голосов УИК №172 опровергает слова главы участковой комиссии

Член ИКМО «Остров Декабристов» с правом совещательного голоса Антон Карякин предоставил ЗАКС.Ру видеозапись, которую сделал на свой телефон в 14:23 часов 11 сентября. В тот день в администрации Василеостровского района пересчитывали голоса с некоторых избирательных участков округа.

Карякин записывал, как председатель УИК №172 Никита Колёкин и бывший тогда главой ТИК №2 Алексей Садофеев ищут в подвале районной администрации мешок с бюллетенями с участка №172. По их словам на видео, они его находят – мешок с бумагами из комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ – электронная урна). На записи видно, что цвет стяжки – красный. При выходе из подвала Колёкин берет в руки мешок и зеленую стяжку, стопка которых лежит на столе.

На заседании суда 20 ноября по иску об отмене пересчета на шести УИКах, в том числе №172, Колёкин сообщил, что после выборов упаковал бюллетени в мешок и затянул его зеленой стяжкой.

- Как опломбировали? – спросила судья главу УИК 20 ноября.

- От КОИБов оставались пластмассовые стяжки, как пломбы. Этими стяжками и опломбировали, - пояснил Колёкин.

- То есть вы затянули стяжкой?

- Да, затянул стяжкой.

- А как-то идетифицировать их можно? Эти стяжки?

- Она была зеленого цвета. При повторном пересчете голосов мешок такой же получился, со всеми печатями, с такой же стяжкой.

- Не поняла. Повторная - зеленая, или когда упаковали?

- Когда упаковал, зеленого цвета была, да, - ещё раз уточнил председатель участковой комиссии.

Напомним, в день выборов на избирательных участках МО «Остров Декабристов» в бюллетенях обнаружили брак: в месте для отметки напротив кандидата от «Единой России» Натальи Ивановой стояла точка. КОИБы засчитывали точку за голос. Две избирательные комиссии после обнаружения брака отложили такие бюллетени и вручную пересчитали уже использованные, сообщила кандидатка от «Яблока» Александра Лобовикова.

Через два дня избирательная комиссия муниципалитета согласилась, что пересчитать надо и бумаги с других участков. По первым итогам в муниципальный совет проходили два кандидата от «Яблока», два от «Единой России» и один самовыдвиженец. После пересчета мундепами стали трое единороссов, одна кандидатка от ЛДПР и один самовыдвиженец. Число голосов изменилось почти в два раза у кандидатки от ЛДПР Анастасии Давыдовой (с 624 выросло до 1190), единороссок Натальи Ивановой (с 778 выросло до 1158) и Ольги Погосян (с 456 выросло до 1181). Подробнее в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.