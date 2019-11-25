На московских улицах протестуют против домашнего насилия

В Москве вечером 25 ноября массово проходят пикеты против домашнего насилия, передает "Новая газета". Полиция никак не препятствует демонстрантам, стоящим с плакатами и во всеуслышание произносящим различные заявления.

Отмечается, что звучат также лаконичные слоганы: "Бьет - значит сядет" и "Свободу сестрам Хачатурян".

24 ноября прошел митинг против законопроекта о домашнем насилии в Петербурге. Выступавшие на нем заявили, что главный автор и популяризатор законопроекта, депутат «Единой России» Оксана Пушкина выступает как лоббист западных ценностей, феминизма и гомосексуализма.

Находящийся в разработке нормативный документ призван вновь криминализовать насилие в семье, что законодательно было частично отменено в 2017 году. Против него, помимо "жириновцев", выступавших на петербургском митинге, также настроена РПЦ.