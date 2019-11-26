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26 ноября, 19:19

Лидер движения "За правду" Прилепин хочет "помочь" желающим эмигрировать

фото ЗакС политика Лидер движения "За правду" Прилепин хочет "помочь" желающим эмигрировать

Писатель и лидер нового патриотического движения "За правду" Захар Прилепин пожелал всем желающим уехать из страны смочь это сделать. Ему представляется, что довольно скоро после эмиграции желавшие покинуть страну, которых последний опрос насчитал больше половины в молодом поколении, поменяют свой взгляд на Россию. 90 процентов таких людей вернется, убежден общественный деятель, а если нет, то и не нужно. Некоторые из них откровенно глупы, видится Прилепину, а политически активные граждане "на чемоданах" глупы для него вдвойне: во Франции, приводит он пример, с протестующими "желтыми жилетами" поступают, в его представлении, более сурово.

"Отдельно конечно надо отправить за границу в командировку на пять лет Ксению Собчак, рэпера Фейса, группу "Каста" и всех наших прогрессивных стендап-комиков. С запретом на выступления в России. На пять лет. И Родина вскоре в их глазах начнёт исправляться, выглядеть всё лучшие и лучше, с расстояния-то", - добавил он к своему пожеланию на странице "ВКонтакте".

Движение Прилепина, члена "Общероссийского народного фронта", обещает быть имперским и проповедующим традиционные ценности. Объявляя о его создании, писатель сказал, что хочет наконец легализовать свое представительство в отечественной политике. В партиях Эдуарда Лимонова в предыдущие годы у него этого сделать не получалось.

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27 ноября, 18:27    
прилепин, клоун - не пиарься, по-пустому, а давай адресок - обращусь за деньгами на билет и проживание, уеду, туда где вечерний мудозвон, соловьев проживает, в италию... а рассея пусть собирает "патриотический" и неграмотный мусор со всех окраин...

27 ноября, 11:05    
Прилепин отрабатывает номер, как ему и поручили. Очередной симулякр.

27 ноября, 8:46    
Всем надо брать пример с В.А.Яковлева-бывшего мэра Питера, живущего в России и только что в 75 (!!!) лет внёсшего достойный вклад в улучшение демографической ситуации в России вместе с женой, дав жизнь сыну Владимиру! Искренне поздравляем!!!

27 ноября, 6:05    
Было бы замечательно, если бы из России свалили все прозападные либерал-гомосеки - основа "пятой колонны"! Всех эмигрантов из России можно с уверенностью считать НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЯМИ нашего Отечества!!!!! Но на смену им только в этом году станут гражданами России порядка 400000(!!!!!!!!) бывших граждан Украины(250 тысяч чел.), Казахстана(более 20 тысяч), Армении (под 20 тысяч) и тд. итп. Они любят Россию, уважают Путина, Прилепина, они хотят жить в ВЕЛИКОЙ России!

26 ноября, 19:26    
Прилепин-браво!!! Истинный ГЕРОЙ нашего времени, а в будущем, возможно, и Президент России! Удачи ему в его патриотической работе во благо России и россиян, РУССКОГО МИРА!

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