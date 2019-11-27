СМИ: Дерипаску лишили гражданства Кипра

Российский предприниматель Олег Дерипаска лишен кипрского гражданства, пишет местная газета Politis, выдержки из которой приводят "Открытые медиа" и The Bell.

Кроме бизнесмена "островное" гражданство упразднено и у его детей, а также у экс-директоров "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которых в России объявили в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве.

Ранее, напомним, власти Кипра объявили о намерении лишить "золотых паспортов" 26 человек, 9 из которых - россияне. Руководство страны пояснило свое намерение тем, что обозначенные лица могут быть фигурантами различных разбирательств, в том числе уголовных.

Гражданство Кипра Дерипаска получил в марте 2018 года.