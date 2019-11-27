Глава Архангельской области: Проект свалки в Шиесе здорово ударил по моему имиджу

Руководитель Архангельской области Игорь Орлов признал, что протесты против свалки в Шиесе сильно подпортили его политическую презентабельность, однако, несмотря на это, он всё равно уверен, что мусорный полигон в Поморье появится. Соображениями он поделился в эфире телеканала "Регион 29".

"Проект оказался непростой. Он здорово ударил по имиджу и моему как губернатора, и власти", - заявил Орлов.

По его словам, на данный момент все строительные работы на объекте заморожены.

"По нашему требованию проект полностью остановлен до завершения всех проектно-изыскательских работ и представления нам соответствующих материалов", - добавил Орлов.

Впрочем, губернатор всё же уверен, что полигону в Шиесе быть, однако "без общественного обсуждения проект не может быть реализован". Обсудить инициативу с общественностью, напомним, наказал Владимир Путин.

Не так давно на семинаре для госслужащих сотрудники аппарата Кремля представили собравшимся на мероприятии вице-губернаторам закрытый опрос ФОМ о ключевых показателях эффективности среди региональных управленцев. Орлов, называвший поморцев "шелупонью", оказался самым непродуктивным и занял последнее место в перечне.