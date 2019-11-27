Петербургский ЗакС принял законопроект о замене одной буквы в документе

Законодательное собрание Петербурга 26 ноября полностью приняло проект закона, по которому в тексте городского закона о меценатской деятельности слово “почётный” меняется на “почетный”.

Инициатива стала плодом совместной работы депутатов “Единой России” Дениса Четырбока и Сергея Никешина.

Четырбок отметил, что необходимость изменения понадобилась из-за несоответствия графической части документа и текстовой. По практике Законодательного собрания в официальных бумагах пишется буква Е, уточнил парламентарий.

- Выступать не буду, но возмущён, - высказался об этой инициативе депутат Михаил Амосов, заявивший, что пишет букву Ё во всех документах.

Ранее другой единоросс Алексей Цивилёв заявил, что не будет поддерживать эту инициативу, так как выступает за многообразие русского языка.

Сергей Еремеев

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