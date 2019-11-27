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27 ноября, 13:59

Петербургский ЗакС принял законопроект о замене одной буквы в документе

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС принял законопроект о замене одной буквы в документе

Законодательное собрание Петербурга 26 ноября полностью приняло проект закона, по которому в тексте городского закона о меценатской деятельности слово “почётный” меняется на “почетный”.

Инициатива стала плодом совместной работы депутатов “Единой России” Дениса Четырбока и Сергея Никешина.

Четырбок отметил, что необходимость изменения понадобилась из-за несоответствия графической части документа и текстовой. По практике Законодательного собрания в официальных бумагах пишется буква Е, уточнил парламентарий.  

- Выступать не буду, но возмущён, - высказался об этой инициативе депутат Михаил Амосов, заявивший, что пишет букву Ё во всех документах.

Ранее другой единоросс Алексей Цивилёв заявил, что не будет поддерживать эту инициативу, так как выступает за многообразие русского языка.

Сергей Еремеев


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28 ноября, 15:59    
Идиотизм.  Откуда повылазило такое наглое самоуверенное быдло, которое считает, что может менять буквы в словах Русского языка?

28 ноября, 15:09   Галина Спица   Spitsagv@mail.ru
Шаг по шагу такие как Никишин ведут к тому, что слова "уважение" и "почет" уйдут из жизни, потеряв свой смысл

27 ноября, 19:11    
Потрясающая работа депутатов!

27 ноября, 18:02    
Всех на консультацию к недавно отпетой Вербицкой...

27 ноября, 15:14    
15-01
Позор и горе избирателям этих космополитичных тупиц и безвольным холопам, которым хоть на голову насри, хоть язык их родной исковеркай - они всему радуются и не возмущаются.

27 ноября, 15:01    
И эта безграмотная шобла решает, как нам жить  и писать? Позор учителям этих тупиц!

27 ноября, 14:46    
Что можно ожидать от этих малограмотных депутатов, когда уже по всему гортранспорту остановки объявляют на каком-то смольнинском идише, указатели улиц тоже теперь обозначают нерусскими буквами.
Приблудный сброд корчит из себя космополитов, прокуратура не видит в упор явного нарушения положения Конституции о статусе русского языка как государственного в путинской Эрэфии.

27 ноября, 14:30    
Четырбоку и Никешину на было проконсультироваться у Вербицкой. Она даже ВВП подсказывала.
Почетный? Бред.

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