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27 ноября, 17:59

Гудков оспорит присужденный ему штраф по иску о защите чести и достоинства

фото ЗакС политика Гудков оспорит присужденный ему штраф по иску о защите чести и достоинства

Лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков, с которого 27 ноября суд взыскал 50 тысяч рублей по делу о защите чести и достоинства члена Общественной палаты Ильи Ремесло, твердо намерен обжаловать вынесенное решение.

Судили его за оказавшиеся, по мнению правосудия, голословными заявления о клевете со стороны истца. Последний в свою очередь минувшим летом публично утверждал, будто Гудков фальсифицирует подписи за свое выдвижение в Мосгордуму и использует подписи мертвецов.

"Откуда г-н Ремесло узнал данные этих поддельных паспортов, когда они были только у нас и избиркома? Как смог проверить при условии отсутствия в базе? Более того: те фото могил, которые он показывал, были сделаны в солнечный день, а последнюю неделю перед пресс-конференцией шли дожди", - в вопросительной форме прокомментировал судебное решение политик в своем Facebook.

При этом он признал, что на определенном этапе предвыборной кампании некие недоброжелатели подослали к нему в штаб сборщиков с заведомо деструктивными целями. Они и задействовали копии паспортов покойников, в которых был изменен год рождения.

Напомним, что в конечном итоге Гудкова не зарегистрировал Мосгоризбирком, и вместо борьбы на выборах ему пришлось отсидеть больше месяца в спецприемнике.

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