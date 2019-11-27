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27 ноября, 20:48

Рыбаков отказался бы звать Шнурова для агитации за "Яблоко"

фото ЗакС политика Рыбаков отказался бы звать Шнурова для агитации за "Яблоко"

Заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков, обсуждая в эфире радиостанции "Свобода" общественно-политическую активность эпатажного рок-музыканта Сергея Шнурова, признался, что, несмотря на огромную популярность этого человека, не стал бы делать его лицом или даже сторонником своей партии. Отмечая, что он поступает политически неразумно, Рыбаков, "метящий" в новые председатели "Яблока", подчеркнул, что в данном случае существующая антипатия в его голове перевешивает все возможные выгоды.

"Несмотря на то, что мы из одного города, я его живьем никогда не видел и не могу сказать, какой он человек. Когда он скандалил с Шевчуком по какому-то вопросу, мне это было неприятно. В его выражении "выдавливать из себя Путина" тоже никакого гражданского пафоса не вижу. Просто, может, не надо было так сильно в себя его вдавливать? Пусть он остается, кем он остается, а у "Яблока" есть поддержка", - высказался на сей счет политик.

Отметим, что накануне Шнуров выступил в непривычном для себя амплуа: под телекамеры он обсуждал с министром просвещения Ольгой Васильевой, как важно сделать более привлекательными для молодежи "пролетарские" специальности.

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