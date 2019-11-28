Глава Карелии передумал и удалил пост о причинах гибели птиц в Сегеже Руководитель Карелии Артур Парфенчиков, накануне отчитавшийся о возможных причинах массовой гибели птиц в Сегеже, удалил заметку из "ВКонтакте". Губернатор известил, что пернатые, по его сведениям, якобы отравились хлоридом натрия (соль поваренная), что привело к остановке сердца. При этом ранее региональное отделение Росприроднадзора зафиксировало на содорегенерационных котлах ЦБК превышение выбросов сероводорода, бензапирена и метилмеркаптана. Напомним, что в ноябре жители и некоторые карельские депутаты стали замечать желтый снег и ощущать сильный запах сероводорода, повисший над Сегежой. Компетентные ведомства, вскоре проведя проверку, сообщали, что концентрация вредных веществ в воздухе находится в допустимых пределах. В свою очередь, птичьи тела отправляли на ветеринарную экспертизу. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен