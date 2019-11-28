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28 ноября, 11:57

Ущерб возвращенным Украине кораблям оценили в 2 млн евро

фото ЗакС политика Ущерб возвращенным Украине кораблям оценили в 2 млн евро

Украина оценивает ущерб трем военным кораблям, которые Россия вернула после инцидента в Керченском проливе, примерно в 2,1 млн евро, пишет «Укринформ» со ссылкой на постпреда Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского.

По словам Лоссовского, это предварительная оценка, окончательные убытки можно будет установить только после завершения осмотра кораблей на заводе. Он сообщил, что корабли нельзя использовать по назначению, учитывая их техническое состояние.

Представитель Украины заявил, что почти все вооружение на кораблях или отсутствует, или выведено из строя. По его словам, не досчитались на кораблях навигационного оборудования, личного оружия, боеприпасов, средств связи и наблюдения и другого.

«Даже туалетные насосы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы», - утверждает Лоссовский.

Россия в ноябре вернула Украине три военных корабля, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году. Тогда шедших на них моряков арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы. В сентябре 2019 года они вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между странами.

Украина упрекнула российскую сторону в том, что корабли «угробили». Утверждалось, что россияне «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы». После этого ФСБ России опубликовала видео передачи кораблей, на которых видна сантехника в хорошем состоянии.

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28 ноября, 13:37    
Ибо нехер соваться. Пусть скажут спасибо, что не потопили "энти трохвеи".

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