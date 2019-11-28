Доводы о скотче не убедили судью отменить итоги выборов в Лисьем Носу

Приморский районный суд Петербурга в четверг, 28 ноября, отказался удовлетворять иск экс-кандидата в муниципальные депутаты поселка Лисий Нос, предпринимателя Андрея Благовестова об отмене результатов выборов по участку № 1730, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Шедший на выборы самовыдвиженцем Благовестов утверждает, что после трех подсчетов голосов в ночь после дня голосования он проходил в муниципальный совет. Однако вечером 10 сентября на основании заявлений кандидатов от «Единой России» был произведен еще один пересчет. В результате мест в совете лишились Благовестов, а также самовыдвиженка, член местного совета ветеранов Римма Тимчук. Вместо них муниципалами стали два кандидата от «Единой России». Таким образом, партия власти получила пять из десяти мандатов.

Избиратели и непрошедшие кандидаты уверяют, что до 10 сентября пакет с бюллетенями находился в кабинете главы муниципалитета единоросса Вадима Грудникова. На состоявшемся 20 ноября предварительном заседании Приморского суда выступили свидетели со стороны истца, присутствовавшие при подсчетах голосов. По их словам, упаковка пакета с бюллетенями в ночь на 9 сентября и вечером 10 сентября отличалась. В частности, они обратили внимание, что перед распаковкой пакет был значительно сильнее замотан скотчем. Приобщить к материалам дела видеозаписи упаковки и распаковки истцу не удалось.

В ходе судебных прений, начавшихся уже 28 ноября, представители муниципальной и участковой избирательных комиссий, заявили, что у истца нет других аргументов кроме упаковки избирательной документации.

- Не было представлено ни одного документа, что решение незаконно и было принято с нарушением какой бы то ни было процедуры. Только догадки, - отметил председатель ИКМО Олег Шандаров.

Кроме того, адвокат выступающих в деле заинтересованными лицами четырех депутатов-единороссов Евгений Журов нашел несоответствия в показаниях свидетелей, в частности, по вопросам количества мотков скотча и их направлений. Благовестов объяснил суду, что очевидцы волновались и могли ошибиться в деталях.

Позицию ответчиков поддержала представительница прокуратуры. Она заявила, что истец не представил достаточные и допустимые доказательства для отмены результатов выборов.

Отметим, что Благовестов отстаивал свою позицию в прениях в одиночку, так как его представитель не успел к началу основного заседания и не смог принять в нем участие.

Судья Наталья Карсакова огласила только резолютивную часть своего решения. Кроме того, она еще не определилась, удовлетворять ли требование адвоката Журова о возмещении судебных издержек заинтересованным лицам. Их сумму он оценил в 40 тысяч рублей плюс расходы на нотариальные услуги.

Присутствовавший на заседании глава МО «Поселок Лисий Нос» Вадим Грудников после оглашения решения суда отказался комментировать ЗАКС.Ру странности с упаковкой избирательных бюллетеней.

На рассмотрении Приморского суда также находится второй иск об отмене результатов муниципальных выборов в Лисьем Носу. Истцом по этому делу выступает не прошедший в совет самовыдвиженец Антон Грачев, шедший по тому же округу, что и Благовестов.

Сергей Еремеев

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