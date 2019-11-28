Разболевшемуся фигуранту "московского дела" Мартинцову вновь вызвали скорую в суд

Участнику уголовного разбирательства о "массовых беспорядках" Максиму Мартинцову вновь пришлось вызвать скорую в суд, информирует "МБХ медиа".

Он пожаловался на высокую температуру и загноившееся ухо.

"Я не могу продолжать участие в заседании, у меня болит голова, насморк", - сообщил он собравшимся.

Днем ранее произошла аналогичная ситуация. Кроме того, Мартинцов жаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО "Водник".

"У Мартинцова вегетососудистая дистония, у них нет больницы на территории „Водника“ [СИЗО]. Нет и желания помочь, и возможности. Дают глицин и валерьянку в ограниченных количествах", - рассказывал его адвокат.