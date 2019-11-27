Неоднократно жаловавшемуся на боли фигуранту "московского дела" вызвали в суд скорую

Одному из последних фигурантов "московского дела" Максиму Мартинцову вызвали скорую помощь прямо в зал заседания Мещанского суда Москвы, передает "МБХ медиа". Он пожаловался на боли в горле, температуру и заложенные уши.

Сегодня в суде слушаются дела участников разбирательства о массовых беспорядках новой волны Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. Их обвиняют в том, что они якобы сбили с ног росгвардейца.

Ранее Мартинцов жаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО.

"У Мартинцова вегетососудистая дистония, у них нет больницы на территории „Водника“ [СИЗО]. Нет и желания помочь, и возможности. Дают глицин и валерьянку в ограниченных количествах", - рассказывал его адвокат.