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28 ноября, 18:49

Закон о домашнем насилии опубликуют 29 ноября

фото ЗакС политика Закон о домашнем насилии опубликуют 29 ноября

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о домашнем насилии будет опубликован 29 ноября на сайте верхней палаты парламента, передает «Интерфакс».

Законопроект вынесут на открытое обсуждение на ближайшие две недели. За это время Совфед будет принимать предложения от всех, кто «заинтересован в его качественной доработке», добавила Матвиенко. Она призвала перевести дискуссию из эмоциональной в «практическую плоскость».

Закон о домашнем насилии вносили в Госдуму в первый раз в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. О нем заговорили снова после ряда резонансных событий, связанных с домашним насилием. Новый толчок к обсуждению дало дело сестер Хачатурян, которые убили своего отца после многолетних систематических истязаний и сексуальных домогательств.

В законе о домашнем насилии предлагается запретить преследователю приближаться к пострадавшему или обязать его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред. Также в нем будет прописано понятие «преследование» и запрет для общественных организаций на обращение в силовые структуры без желания потерпевшего.

Есть у законопроекта и противники. 24 ноября прошел митинг против него в Петербурге. Выступавшие заявили, что основной инициатор законопроекта, депутат «Единой России» Оксана Пушкина, действует под влиянием западных ценностей и в интересах феминистских организаций и гомосексуалов, а инициатива в случае принятия разрушит традиционную семью и заставит россиян взяться за оружие.


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