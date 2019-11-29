Явлинский пригрозил люстрациями тем, кто распускает в СМИ сплетни про Вишневского

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский опубликовал пост в поддержку своего многолетнего коллеги по партии Бориса Вишневского, против которого ряд изданий развязал нынешней осенью очерняющую информационную кампанию. Заказчики и авторы этих сомнительных текстов, утверждает Явлинский, заслуживают того, чтобы не только не быть рукопожатными, но и лишиться возможности дальше работать по специальности.

"Те, кто сознательно лжет и распространяет клевету, включая государственных пропагандистов, рано или поздно будут изгнаны из профессии", - гласит текст старейшего демократа.

Явлинский утверждает, что "спусковым крючком" для информационной кампании против Вишневского стали его публичные критические выпады в адрес губернатора Александра Беглова. Он надеется, что "даже в рамках этой системы" отстоять чистоту своей репутации "яблочникам" удастся в судах.

Напомним, что ряд провластных ресурсов последовательно приписывает Вишневскому неформальное общение в РГПУ им. Герцена, где он работает, со студентами.

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