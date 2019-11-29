Директор "Левада-центра": Проблема мусора волнует россиян больше всего

Директор социологической организации "Левада-центр" Лев Гудков рассказал о самых главных мотивациях россиян, которые ведут к протестам и демонстрациям. В 2018-2019 годах, по его экспертному мнению, опережающей все остальные поводы стала тема свалок и утилизации мусора: граждане сильнее всего реагируют именно на эту проблему и не готовы мириться с увеличением количества полигонов с отходами.

"На втором месте обманутые дольщики, уплотнительная застройка, но это мелкие, зато они очень частые. Мусорные протесты просто гораздо выше по своей интенсивности и накалу – это очень важная вещь. Мы проводили опрос в Архангельской области в связи с Шиесом, вообще говоря, это фантастические цифры – 96% против были настроены. Это говорит просто об экстраординарной ситуации там, готовности людей", - отметил он в эфире радиостанции "Свобода".

По словам Гудкова, власть очень хорошо ощущает тренд, и поэтому множество ее усилий направлено на то, чтобы не дать "мусорным" протестам объединиться с недовольством, вызванным иными причинами. Социолог признает, что это дальновидная политика, она себя оправдывает, и пока ее удается эффективно воплощать в жизнь.

В целом, отмечает Гудков, уровень народного раздражения достиг "болотных" времен 2011-2012 годов, только на этот раз отличие состоит в том, что протест - децентрализованный и относится главным образом к провинции, а не к столице.