За нападение на сотрудника ЧОП активисту Шиеса назначили обязательные работы

Суд в Архангельской области, доказавший нападение экоактивиста Никиты Барышникова на охранника строящегося "экотехнопарка" возле станции Шиес, назначил ему 300 часов обязательных работ.

До 29 ноября в отношении мужчины из Котласа действовал запрет на участие в уличных митингах и приближение к станции, возле которой разбит постоянно действующий протестный палаточный лагерь.

Инцидент имел место в июне. По версии следствия, Барышников не подчинялся требованиям полицейских, а, столкнувшись с одним из ЧОПовцев, распылил ему в лицо перцовый баллончик и нанес побои. Известно, что решение суда с его стороны будет обжаловаться.

"Уже понятно — на объективность и беспристрастность судей надеяться не приходится", - добавляют к этой информации сподвижники активиста по борьбе со строительством мусорного полигона из группы "Поморье - не помойка".