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10:26

РКН пообещал исправить список распространителей "фейков" после возмущений СМИ

фото ЗакС политика РКН пообещал исправить список распространителей "фейков" после возмущений СМИ

Роскомнадзор пообещал изменить форму реестра информациронных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию, чтобы избежать его «ошибочных толкований».

В РКН подчеркнули, что ни у них, ни у Генпрокуратуры нет претензий к самим СМИ, которые оказались в перечне. Все случаи распространения «фейков» касаются только информации в комментариях пользователей, пояснили в ведомстве.

Роскомнадзор опубликовал перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию, 29 ноября. В него попали аккаунты во «ВКонтакте» таких СМИ, как РБК и «Газета.Ru», крупные информационные паблики – «Лентач», Mash и другие – и региональные группы.

РБК и «Лентач» потребовали от РКН объяснений. В РБК подчеркнули, что рассматривают свое включение в список как нанесение ущерба репутации издания.

Кроме РБК и «Лентача», в него попали аккаунты «Газеты.Ru», ряд крупных информацинных групп и региональные паблики.

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