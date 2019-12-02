СМИ: В Кремле раскритиковали законопроект о поддержке российского вина

Государственно-правовое управление президента раскритиковало законопроект «О виноградарстве и виноделии», который разработан для поддержки производства вина из российского винограда, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам источников, ГРУ предложил существенно доработать законопроект. В управлении указали, что положения законопроекта противоречат техническому регламенту Евразийского экономического союза и не могут быть приоритетнее права ЕАЭС. К тому же положения законопроектах о видах, категориях и особенностях производства не могут рассматриваться как обязательные, говорится в заключении.

Законопроект «О виноградарстве и виноделии» Госдума приняла в первом чтении 19 ноября. Депутаты предлагают меры поддержки вина, сделанного из российского винограда, предложен специальный термин «вино России», и его предлагается выделять при продаже. Виносодержащие напитки – например, при создании которых используются ягоды и фрукты, кроме винограда – предложено маркировать фразой «не является вином». Закон также запрещает использовать для производства вина импортный виноград, вино, сусло и смешивать российское и импортное вино.